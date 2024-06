Coopération : le Tchad et la Russie signent un mémorandum dans le domaine de l’enseignement supérieur

Le ministère russe de la Recherche et de l’Enseignement supérieur et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle du Tchad ont signé un mémorandum d’entente et de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur.



La signature a eu lieu lors d’une rencontre entre le président de l’université d’État de Moscou (MGU), Viktor Sadovnitchy, avec des responsables du ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur et la délégation tchadienne. Le mémorandum a été signé par Konstantin Mogilevski, vice-ministre russe de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, et Tom Erdimi, son homologue tchadien.



« La principale chose que nous ferons pour le Tchad est d’élargir les possibilités pour les jeunes de la république du Tchad de recevoir une éducation de qualité en Russie », a déclaré le président de la MGU. Pour sa part, le ministre tchadien a indiqué que son pays souhaitait conclure ce mémorandum afin que diverses universités russes puissent activement coopérer avec les universités tchadiennes.



Le Tchad ne souhaite « pas seulement envoyer des étudiants à la MGU, mais en même temps former de futurs enseignants des universités, avoir des stages d’enseignants dans différents centres », a-t-il indiqué.



Selon Tom Erdimi, « la MGU est un rêve ». « Et on espère que la MGU va continuer à encore former davantage d’étudiants », a-t-il aussi ajouté.