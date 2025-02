Coopération militaire Mali-Sénégal : Vers une synergie pour la stabilité régionale

Participants Clés

Le 6 février 2025, une rencontre de haut niveau sur la coopération militaire bilatérale entre le Mali et le Sénégal a eu lieu au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants à Bamako.Le Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA, ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Mali, a reçu en audience le ministre des Forces Armées Sénégalaises, Birame DIOP, accompagné d'une forte délégation. Étaient également présents :Cette rencontre, qui s'étend sur deux jours, vise à :La coopération militaire entre le Mali et le Sénégal est essentielle pour renforcer la sécurité régionale. Cette rencontre souligne l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour faire face aux menaces et promouvoir la stabilité dans la région.