Coopération parlementaire : le président du Sénat français en visite de travail de 72 heures à Brazzaville

Après les salutations des officiels congolais, les présidents des Sénats congolais et français ont eu une brève entrevue dans le salon d’honneur de l’ancien pavillon présidentiel. L’agenda de travail de Gérard Larcher à Brazzaville, prévoit son intervention devant les sénateurs et les échanges en tête-à-tête avec le président Denis Sassou-N’Guesso.



Gérard Larcher est accompagné d’une délégation composée de M. Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie, vice-président du Sénat, M. Cédric Perrin, sénateur du territoire de Belfort et président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, ainsi que de M. Guillaume Chevrollier, sénateur de la Mayenne, président du groupe d’amitié France-Afrique centrale.



La visite de travail de Gérard Larcher à Brazzaville s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire entre la France et le Congo. Au cours de la séance plénière organisée, le 25 mars consacrée aux préparatifs de l’arrivée du président du Sénat à Brazzaville, Pierre Ngolo a souligné que plusieurs activités étaient programmées au cours de cette visite de travail. Gérard Larcher visitera une série de sites historiques.



A l’approche des cérémonies du 80ème anniversaire des débarquements en Normandie et en Provence, la présence de Gérard Larcher dans la capitale congolaise est l’occasion de reconnaitre l’apport irremplaçable de l’Afrique à la France libre et le rôle historique joué par Brazzaville. Le Président du Sénat de la République Française prononcera aussi une allocution en mémoire du Général de Gaulle, au Square de Gaulle à Brazzaville, en présence du ministre congolais de la défense, Charles Richard Mondjo.



Dans son grand oral devant le Sénat, l’accent sera mis sur la décentralisation et la coopération décentralisée. Dans cette perspective, la délégation de Gérard Larcher visitera une station de pompage et de traitement des eaux à Brazzaville.



Avant de boucler sa visite de travail en terre congolaise, le président du Sénat français aura des entretiens en tête à tête avec le président, Denis Sassou-N’Guesso, selon ce programme.



Réélu en 2023, Gérard Larcher a totalisé 15 ans à la tête du Sénat français. « Moins d’inflation législative et plus d’évaluation, poursuite du contrôle parlementaire et représentation des territoires. » Ce sont-là les grands axes de son projet durant les trois années à venir.



A noter que, la coopération parlementaire entre le Congo et la France est au beau fixe. En décembre 2023, le président du Sénat congolais et son bureau ont été reçus par le Sénat français. A l’issue de cet entretien, Pierre Ngolo et Gérard Larcher avaient signé un protocole d’accord de coopération parlementaire, en particulier sur le volet de la décentralisation et des relations de l’Etat avec les collectivités locales.