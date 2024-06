Coopération potentielle entre le Tchad et l'Université d'Alexandrie explorée lors d'une rencontre entre l'Ambassadeur Ahmad Makaïla et le Recteur Thierry Verdel

Les discussions ont porté essentiellement sur le renforcement des liens dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'Ambassadeur Makaïla a exprimé l'intérêt du Tchad à bénéficier de l'expertise de l'Université d'Alexandrie, reconnue pour son excellence académique et son rayonnement international.



Les échanges ont permis d'identifier des pistes de collaboration concrètes, telles que l'accueil d'étudiants tchadiens au sein de l'Université d'Alexandrie dans des programmes de licence, de master et de doctorat, la mise en place de programmes de double diplôme entre les deux institutions, l'organisation de séminaires et de conférences conjointes sur des thématiques d'intérêt commun, la collaboration dans le domaine de la recherche à travers des projets de recherche et des échanges d'enseignants-chercheurs et un engagement mutuel pour concrétiser les partenariats.



L'Ambassadeur Makaïla et le Recteur Verdel ont réaffirmé leur engagement mutuel à concrétiser ces partenariats et à développer une coopération bilatérale fructueuse entre le Tchad et l'Université d'Alexandrie. Ils ont convenu de poursuivre les discussions et de mettre en place un comité conjoint pour identifier les modalités pratiques de mise en œuvre des projets de collaboration.



Cette rencontre s'inscrit dans la volonté du Tchad de renforcer ses relations bilatérales avec l'Égypte et de développer son capital humain à travers la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'expertise et le rayonnement international de l'Université d'Alexandrie font d'elle un partenaire de choix pour le Tchad dans cette perspective.



La concrétisation des partenariats envisagés permettra de favoriser les échanges d'étudiants et de chercheurs, de promouvoir la recherche scientifique et de contribuer au développement socio-économique des deux pays.