Coopération renforcée : Le Tchad et la Chine scellent de nouveaux accords

Une importante séance de travail s'est tenue ce mercredi 8 janvier au siège du Ministère des Affaires Étrangères du Tchad, réunissant une délégation tchadienne dirigée par Son Excellence Monsieur Abderaman Koulamallah, Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, et une délégation de la République Populaire de Chine, conduite par Son Excellence Monsieur Wang Yi, Ministre des Affaires Étrangères. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle de ce dernier au Tchad.





Points Saillants de l'Allocution



Dans son allocution, M. Koulamallah a exprimé sa profonde gratitude pour la visite, la qualifiant d'un témoignage fort de l'amitié indéfectible entre le Tchad et la Chine. Il a déclaré :



"La Chine a toujours été un partenaire stratégique et fiable pour notre pays."





Réalisations de la Coopération



Le Ministre d'État a mis en avant plusieurs réalisations issues de cette coopération :



Infrastructures Clés :

Construction du Palais de l'Assemblée Nationale

Stade de Mandjafa

Plusieurs routes à N'Djamena



Infrastructures Éducatives et Sanitaires :

Écoles primaires

Centre Anti-paludisme à l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine



Développement Agricole et Formation :

Octroi de bourses académiques

Séminaires de renforcement des capacités



Soutien Financier :

17 milliards de FCFA octroyés par la Chine au Tchad en janvier 2025 pour financer des projets prioritaires

Don de 2 millions de dollars américains en décembre 2024 pour soutenir le Tchad face aux inondations



Souveraineté et Partenariats Stratégiques

M. Koulamallah a également souligné que cette visite intervient dans un contexte où le Tchad affirme sa souveraineté en révisant ses accords de coopération militaire et en s'engageant dans des partenariats stratégiques axés sur le développement durable.



"Le Tchad et la Chine partagent une ambition commune : bâtir un avenir prospère et durable pour nos peuples," a-t-il affirmé, saluant le rôle actif de la République Populaire de Chine dans l'accompagnement du Tchad.





Engagement Mutuel



Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des efforts bilatéraux visant à consolider les liens historiques et à diversifier les domaines de coopération entre les deux nations. Les deux chefs de la diplomatie ont réaffirmé leur engagement mutuel à poursuivre cette collaboration exemplaire pour le bénéfice de leurs peuples respectifs.