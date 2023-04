Coopération : une semaine de la recherche camerounaise en France

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Cameroun, le Dr Madeleine Tchuinte, a entrepris depuis le 03 avril, et ce jusqu'au 07 avril 2023, une visite de travail à Paris.



A la tête d'une forte délégation de 32 hauts fonctionnaires et responsables d’Institutions de recherche, il s’agira de renforcer et de redynamiser les relations scientifiques multiformes entre le Cameroun et la France. L’objectif poursuivi également, à terme, est de faire du Cameroun, la plaque tournante de la recherche en Afrique centrale, en faisant du pays, un « hub de recherches » et de référence.



De manière globale, la visite de la délégation camerounaise a pour but, d'inscrire les relations entre les deux pays, dans un nouveau cycle d'échanges mutuels dans lequel, la coopération fait place à la parité et au respect des intérêts respectifs.



Durant une semaine, la partie camerounaise, aura des séances de travail, avec les responsables français chargés de la mise en œuvre des politiques publiques liées à l'innovation et à la recherche, des institutions de formations supérieures et des universités.



Ainsi, au cours de la journée du 03 avril 2023, une rencontre a eu lieu avec Mme Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de France. A cette occasion, les délégués des deux pays ont assisté à la signature de documents protocolaires, et à la présentation des systèmes nationaux de formation et de recherche-innovation, suivie d'une conférence de presse conjointe, entre les deux membres de gouvernement.



Dans l'après-midi du même jour, la délégation camerounaise était au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), où elle a rencontré les plus hauts dirigeants de cette Institution de recherche de très haut niveau de la France.



Dispositif de partenariat scientifique

Le ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation, le Dr Madeleine Tchuinte a eu une séance de travail le 04 avril 2023, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de France. Les échanges ont porté sur le dispositif de partenariat scientifique entre la France et le Cameroun.



En présence de l’ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand et de celui du Cameroun en France, André-Magnus Ekoumou le Dr Madeleine Tchuinte a indiqué avoir été mise en mission par le chef de l’Etat Paul Biya qui l’a instruite « d’aller rencontrer les partenaires français afin de renforcer et de développer le partenariat existant ».



La création des équipes de recherche mixtes a été évoquée ainsi, que la désignation à l'ambassade de France au Cameroun d'un expert technique en charge de la recherche, afin de faciliter la collaboration avec le MINRESI.



Au sortir de cet échange, le ministère camerounais de la Recherche scientifique et de l’Innovation a obtenu 25 bourses pour les chercheurs camerounais, en plus de l’éligibilité du Cameroun au Programme de bourses Hubert Curien.



Le reste de la semaine sera consacré à plusieurs visites dans certaines universités (Paris Saclay et Campus Condorcet) et structures parisiennes d'encadrement d'étudiants (Campus France). Par ailleurs, une rencontre est prévue avec Olivier Richard, directeur général adjoint de la mondialisation, culture, enseignement, développement international au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.



Il sera alors question de la présentation des dispositifs et outils de coopération.