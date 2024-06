Coopération universitaire : le ministre tchadien de l’Enseignement supérieur conduit une délégation en Russie

Une délégation de haut niveau, conduite par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Dr Tom Erdimi séjourne depuis le 14 juin 2024 en République Fédérale de Russie.



L’objet de cette mission vise à consolider la coopération universitaire entre les deux Etats, mais surtout faire un suivi de l'augmentation des bourses promise par le président Russe Vladimir Poutine, à son homologue tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad, lors de sa visite de travail en janvier 2024 à Moscou.



Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Dr Tom Erdimi et sa délégation ont mené une série de réunions avec les parties russes.



A cette occasion, la délégation est composée de : Dr Mahamat Ahmat Alhabo, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République ; Pr Mahamat Issa Hassan, directeur général du CNOU ; Mme Mbainaye Didjemadji Komingar, directrice des Etudes et de la Planification des Bourses du CNOU.