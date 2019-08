AFRIQUE

Coopération : vers le renforcement de l’axe Brazzaville-Paris

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 30 Août 2019 modifié le 30 Août 2019 - 18:36

Les questions d’intérêt commun entre le Congo et la France et, sans doute l’actualité dans le monde, vont meubler les échanges entre Denis Sassou N’Guesso et son homologue français, Emmanuel Macron, le 3 septembre prochain à Paris. Sur l’invitation du chef de l’état français, le chef de l’Etat congolais sera en visite de travail en France à partir du 02 septembre.