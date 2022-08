Corne de l'Afrique : la sécheresse accroît la menace de famine

Depuis le début de l'année, neuf millions de personnes supplémentaires ont sombré dans une grave insécurité alimentaire en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, laissant un total de 22 millions de personnes se débattre pour trouver suffisamment de nourriture pour manger, a précisé l’agence onusienne dans un communiqué de presse.



Le Directeur exécutif du PAM, David Beasley, a conclu jeudi une visite en Somalie ravagée par la sécheresse, où plus de sept millions de personnes – près de la moitié de la population – sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et 213.000 sont déjà confrontées à des conditions similaires à une famine.



M. Beasley s'est rendu dans la ville méridionale de Baardheere et a rencontré des familles – y compris des enfants souffrant de malnutrition et leurs mères – forcées de quitter leur foyer et de parcourir de longues distances à travers des zones ravagées par le conflit à la recherche d'une aide humanitaire.



Le monde doit agir



« Les gens ici attendent la pluie depuis des années - mais ils ne peuvent plus attendre une aide alimentaire vitale. Le monde doit agir maintenant pour protéger les communautés les plus vulnérables de la menace d'une famine généralisée dans la Corne de l'Afrique », a déclaré le chef du PAM.



« Il n'y a toujours pas de fin en vue à cette sécheresse, nous devons donc obtenir les ressources nécessaires pour sauver des vies et empêcher les gens de plonger dans des niveaux catastrophiques de faim et de famine », a-t-il ajouté.



Le PAM triple le nombre de personnes bénéficiant d'une aide alimentaire vitale dans la région de Baardheere, qui abrite des dizaines de milliers de personnes chassées de chez elles par la sécheresse et le conflit.



Dans la Corne de l'Afrique, la sécheresse devrait se poursuivre dans les mois à venir, avec une cinquième mauvaise saison des pluies prévue plus tard cette année.



Le PAM a concentré les fonds disponibles, y compris les fonds d'urgence essentiels du Bureau d'aide humanitaire de l'USAID, sur l'intensification de l'aide vitale dans les zones les plus touchées par la sécheresse. Le PAM cible 8,5 millions de personnes dans la Corne de l'Afrique, contre 6,3 millions au début de l'année.