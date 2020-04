Coronavirus - Afrique : Déclaration des centres africains pour le contrôle des maladies et la prévention sur l'essai clinique potentiel d'une protection contre la tuberculose vaccin Covid-19 en Afrique

Les centres de l' Afrique pour le contrôle des maladies et la prévention (Afrique du CDC) condamne fermement les commentaires très dégoûtant faites par les professeurs Jean-Paul Mira et Camille Lotch sur la télévision française sur l' utilisation des Africains pour tester un vaccin contre la tuberculose en clinique des essais pour voir si elle est protectrice contre Covid-19. Ces commentaires racistes et condescendant doivent être condamnés par tous les êtres humains décents. En effet, Covid-19 est une crise humanitaire mondiale qui nécessite des actions mondiales et la solidarité mondiale.

Afrique du CDC continuera à travailler en étroite collaboration avec la pour assurer que seulement son point de vue éthique et scientifique des essais cliniques de vaccins et de thérapies Organisation mondiale de la santé (OMS) sera menée en Afrique, en utilisant exactement les mêmes normes et principes que ceux utilisés ailleurs dans le monde. Ces principes seront guidés par le respect de la dignité des Africains, la bienfaisance et de non-malfaisance et la justice. En tant que tel Afrique CDC assureront ce qui suit:

Tout d'abord, seules les études qui sont valides sont scientifiquement être approuvés.

En second lieu, nous ferons en sorte qu'il y ait un juste équilibre entre les risques prévisibles et les avantages prévisibles, à condition que les intérêts des sujets ne sont pas subordonnés à ceux de la science et de la société.

Troisièmement, nous veillerons à ce que tous les individus consentent à participer à des essais; une décision qui doit être faite sans la contrainte ou la coercition et seulement après les détails de l'étude sont fournis.

En quatrième lieu, l'Afrique CDC veillera à ce que si les essais cliniques dans plusieurs pays en Afrique sont menées, ils tiennent la promesse d'un avantage direct, tangible et significatif sur le continent.

Les professeurs Mira et Lotch ont pas de leçons à enseigner l'Afrique sur la conduite des essais cliniques scientifiquement rationnels. Les Africains ont très capables scientifiques de renommée mondiale qui ont joué un rôle de leadership critiques dans la conduite des essais cliniques qui ont bénéficié du continent et au-delà. En voici quelques exemples la direction des scientifiques africains dans la conduite d'un virus Ebola efficace essai de vaccin anneau maladie en Afrique de l'Ouest en 2014, ce qui prouve un changeur de jeu pour mettre fin à l'épidémie. De même, l'an dernier, les experts de la République démocratique du Congo, aux côtés de collaborateurs internationaux, menées avec succès un essai clinique de Mab 114 thérapie par anticorps monoclonal pour le virus Ebola maladie.

Comme nous l'avons vu avec cette pandémie Covid-19, seule la coopération internationale collective par une approche concertée et respectueuse peut réussir dans la conduite de la recherche sonore qui profitera à l'ensemble de l'humanité.

La Commission de l'Union africaine, par l'Afrique du CDC continuera de travailler avec tous les partenaires dans le cadre du continent à l'échelle stratégie commune et la task-force africaine pour un nouveau coronavirus à soutenir la préparation et la réponse par l'Union africaine des États membres à la pandémie Covid-19.

Dr John Nkengasong

Directeur, Centre de l'Afrique pour le contrôle des maladies et la prévention

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...