Coronavirus - Afrique : Déclaration sur le Traitement de Médicaments Maladie Nouveau Coronavirus (COVID-19)

Le centre Africain de prévention et de lutte contre la maladie (CDC Afrique) est préoccupé par les informations inexactes distribués par les médias traditionnels et sociaux en ce qui concerne la prévention et le traitement des maladies nouvelles coronavirus (Covid-19).

Sur la base d’un examen des preuves et de l’évaluation d’experts, le CDC Afrique recommande :

1. Les médecins ne devraient pas prescrire, et les individus ne doivent pas prendre, de chloroquine ou d’hydroxychloroquine pour prévenir ou traiter Covid-19, sauf dans des essais cliniques ou surveillés en cas d’urgence des interventions non enregistrées et d’enquête (MEURI). Ces médicaments peuvent causer des troubles neurologiques, ophtalmiques, cardiaques, et d’autres formes de toxicité.

2. Les médecins ne devraient pas prescrire, et les individus ne doivent pas prendre, le Lopinavir / Ritonavir, le Remdésivir ou d’autres médicaments pour prévenir ou traiter Covid-19, sauf dans des essais cliniques ou MEURI.

3. Le Paracétamol, l’Acétaminophène ou de l’Ibuprofène peut être utilisé pour soulager les symptômes de la fièvre et / ou myalgie due à une infection virale.

4. Les médecins doivent utiliser des directives fondées sur des preuves lors du traitement de patients atteints d’une infection Covid-19, comme celle publiée par l’Organisation Mondiale de la Santé (https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected).

5. Les essais cliniques et MEURI doivent suivre les directives de l’OMS sur les questions d’éthique dans l’éclosion de maladies infectieuses (https:// www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/).

Le CDC Afrique mettra à jour en permanence ses prévisions sur la base des dernières données disponibles.