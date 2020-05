Coronavirus – Afrique : La Coalition mondiale pour l’éducation facilite l’accès gratuit à l’enseignement à distance par Internet dans plusieurs pays

Les principaux opérateurs de téléphonie mobile participant à la Coalition mondiale pour l’éducation lancée par l’UNESCO intensifient leurs efforts pour accroître la connectivité et fournir un accès gratuit aux contenus et programmes éducatifs en ligne pour les élèves et étudiants de toutes les régions du monde exclus de leurs établissements d’enseignement par l’épidémie de Covid-19.… […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...