Coronavirus - Afrique : La ministre Gould s’entretient avec le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé

La ministre du Développement international, l’honorable Karina Gould, s’est entretenue aujourd’hui avec le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), M. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La ministre Gould a commencé l’entretien en soulignant que le Canada était reconnaissant envers l’OMS pour son leadership dans la réponse à la pandémie de COVID-19.

Au cours de l’appel, la ministre Gould et M. Tedros ont convenu qu’une crise mondiale comme celle-ci a le potentiel d’exacerber les inégalités et de faire reculer les gains acquis en matière de développement. Cette crise pourrait notamment avoir des conséquences sanitaires dévastatrices pour les populations les plus marginalisées du monde. Ils ont souligné l’importance de travailler avec les partenaires des pays en développement pour renforcer leurs systèmes de santé et accroître leur résilience pour l’avenir. En particulier, ils ont convenu de l’importance de concentrer leurs efforts sur les systèmes de soins de santé primaires à mesure que les collectivités se remettent de la pandémie.

Il a également été question de la nécessité absolue de tenir une analyse après la crise qui sera important pour fournir des informations et des enseignements aux États membres et à l’OMS, ainsi que pour soutenir l’amélioration des efforts de réponse et de préparation futurs. M. Tedros a affirmé l’engagement de l’OMS à faire preuve de transparence et de responsabilité totales.

En conclusion, la ministre Gould a réitéré l’engagement indéfectible du Canada à lutter contre la pandémie, notamment en appuyant le rôle essentiel de l’OMS dans le maintien des chaînes d’approvisionnement en biens essentiels et, plus particulièrement, en fournitures médicales. Le Canada est surtout préoccupé par les défis auxquels sont confrontées les petites îles des États en développement et l’Afrique subsaharienne.

La ministre Gould et M. Tedros se sont engagés à rester en contact étroit l’un avec l’autre pendant l’évolution de la pandémie mondiale.