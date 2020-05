Coronavirus – Afrique : Les prix mondiaux des denrÃ©es alimentaires baissent de nouveau en avril

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont baissé pour le troisième mois consécutif en avril tandis que les impacts économiques et logistiques de la pandémie du [COVID-19](http://www.fao.org/2019-ncov/fr/) ont entrainé des réductions importantes de la demande pour plusieurs denrées alimentaires. L'[Indice FAO des prix des produits alimentaires](http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/),… Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-africa-global-food-commodity-...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...