Coronavirus - Algérie : Suivi quotidien du Coronavirus COVID-19 dimanche 6 septembre 2020

Le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière a notifié ce jour, dimanche 6 septembre 2020.

- 293 Nouveaux cas confirmés de Coronavirus COVID-19, pour atteindre un total de 46364.

- 07 nouveaux décès, pour atteindre un total de 1556 décès.

- 44 patients en soins intensif.

- 32745 patients guéris.

Nous rappelons une fois de plus la nécessité de rester vigilant et respecter strictement les règles d’hygiène élémentaires, de distanciation physique, de confinement et surtout de port obligatoire d’un masque de protection par tous les citoyens et en toutes circonstances pour protéger la société de la propagation de l’épidémie du COVID-19.