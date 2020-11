Coronavírus – Angola: Homens São Mais Afectados Pela COVID-19

A província do Zaire registou a morte de dois pacientes com COVID-19, um homem e uma mulher, de 36 e 79 anos nas últimas 24 horas, período em que também foram notificados 79 casos positivos e 73 pacientes recuperados da doença. Dos 79 casos positivos, 46 são do sexo masculino e 33 do sexo feminino, […]

A província do Zaire registou a morte de dois pacientes com COVID-19, um homem e uma mulher, de 36 e 79 anos nas últimas 24 horas, período em que também foram notificados 79 casos positivo...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...