Coronavírus – Angola: Mais 230 Casos Positivos

As autoridades sanitárias registam duas mortes nas últimas 24 horas, sendo uma na província do Cuando Cubango e outra em Malanje, cujas vítimas tinham 80 e 89 anos, respectivamente. No mesmo período, detectaram 230 casos positivos e ficaram recuperados 397 pacientes com COVID-19, de acordo com o secretário de Estado para Saúde Pública, Franco Mufinda, […]

