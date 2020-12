Coronavírus – Angola: Nas Últimas 24 Horas

As autoridades sanitárias reportaram 75 novas infecções pelo vírus SARS-COV-2 e 306 pacientes recuperados da COVID-19 nas últimas 24 horas. Neste período, não houve mortes causadas por esta pandemia. Na província do Cuanza Sul foram diagnosticados 25 casos positivos, oito em Cabinda, igual número no Zaire, cinco no Uíge, três na Lunda Sul, dois em […]

