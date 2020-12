Coronavírus – Angola: Nenhuma Morte Por COVID-19 Em 48 Horas

Mais 57 pessoas foram diagnosticadas com a COVID-19 até às 16 horas desta segunda-feira, 7 de Dezembro, em todo o país. Neste período, as autoridades sanitárias também registraram 15 pacientes recuperados da pandemia, que não causou nenhuma morte nas últimas 48 horas. Os novos infectados, com idades entre quatro e 78 anos, são 35 do […]

