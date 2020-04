Coronavirus – Benin : Le Gouvernement subventionne la chloroquine au profit des populations

Mesdames et Messieurs ; La pandémie du coronavirus poursuit ses ravages et le monde entier continue de se mobiliser pour faire face, chaque pays agissant selon ses moyens. Notre pays n’est pas resté en marge de cette lutte et a pris des mesures de prévention et de riposte qui font leurs preuves. A ce jour, […]

