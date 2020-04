Coronavirus - Burkina Faso : Communique Coronavirus (Covid-19) au Burkina Faso

A la date du 21 avril 2020, la situation de la malathe a Coronavirus au Burkina Faso se presente comme suit :

73 echantillons analyses dont 31 cas suspects et 42 controles ; 09 nouveaux cas confirmes toot a Ouagadougou ; 27 guerisons, portant a 389, le total des guerisons ; 01 deces portant a 39, le total des deces.

Aujourd'hui 181 cas sont toss sous traitement.

Ainsi depuis le 09 mars 2020, 609 cas ont ete confirmes dont 237 femmes et 372 hommes.

Le gouvernement remercie toss les attests pour lest engagement et lest determination dans la lutte contre la maladie a Coronavirus.

Le gouvernement .it cornpter sur la mobilisation communautaire dans le respect des mesures barrieres pour contenir la propagation du Covid-19.