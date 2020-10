Coronavirus – Burundi : COVID-19 mettre à jour 24 octobre 2020

Le porte parole présente la situation épidémiologique de la COVID-19 au 24 octobre 2020. Il indique que parmi les 7 nouveaux cas positifs au COVID-19 enregistrés dans cette semaine, 5 sont des cas importés et 2 sont des cas contact. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-burundi–covid19-mettre-a-jour-24-octobre-2020?lang=fr

Le porte parole présente la situation épidémiologique de la COVID-19 au 24 octobre 2020. Il indique que parmi les 7 nouveaux cas positifs au COVID...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...