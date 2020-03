Coronavirus – Burundi : Communiqué de Presse du Ministère de la Santé Publique et de Lutte Contre le Sida sur les Mesures de Prévention du COVID-19

En date du 27 Mars 2020, Kira Hospital a alerté le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida pour 3 cas suspects de COVID-19 qui ont consulté cet Hôpital.

A la même date du 27 mars 2020, une autre personne a alerté le Service des Urgences via la ligne verte 117.

L'Equipe d'Intervention Rapide a été aussitôt dépêchée pour des investigations approfondies à Kira Hospital.

Il s'agit :

1. D'une femme âgée de 63 ans de nationalité Centrafricaine, employée au Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), qui avait effectué une mission à Bangui et est rentrée en date du 15 mars 2020 en compagnie de sa fille, âgée de 23 ans. L'employée de CIRGL a consulté pour fièvre et mal de gorge et a déclaré qu'elle aurait été en contact avec un cas positif à Bangui.

2. D'un citoyen burundais résident au Kenya de 30 ans qui est arrivé au Burundi le 13 mars 2020. Il a consulté pour une toux, écoulement nasal et dyspnée.

3. D'un citoyen burundais, résident au Rwanda où il travaille. Il est entré au Burundi le 12 mars 2020. Il a alerté via la ligne verte pour une fièvre, maux de tête, une toux sèche et mal de gorge. Il déclarait qu'il aurait été en contact avec un cas positif au Rwanda. Il a été conseillé de se rendre directement à Kira Hospital pour être prélevé avec les 3 autres.

Notre équipe d'intervention rapide a fait alors deux prélèvements nasal et oro-pharyngé pour chaque patient pour analyse au Laboratoire national de Référence de l'INSP.

Les résultats de l'analyse à la PCR sont tous négatifs pour les quatre personnes. Signalons qu'elles étaient en bon état général lors du prélèvement.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida réaffirme une fois de plus, que notre pays n'a jusqu'à ce jour enregistré aucun cas du COVID-19 et rassure la population que l'Institut National de Santé Publique dispose des réactifs, des équipements de laboratoire et des compétences pour diagnostiquer le Virus du COVID-19.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida voudrait en plus informer toutes les formations sanitaires du pays que, pour qu'un appareil PCR puisse faire le diagnostic du COVID-19, il doit être calibré moyennant un logiciel adapté et ses utilisateurs doivent être formés et entraînés à faire ce test. A ce jour, seul le Laboratoire National de Référence de l'INSP répond à ces critères.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida tient également à rappeler tous à les responsables dm formations sanitaires qu'ils doivent garder en isolement, dans la même structure de soins, tous les cas suspects et alerter le Ministère pour une bonne gestion.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida demande à la population de ne pas se fier aux rumeurs colportées par les réseaux sociaux et par certains médias extérieurs du pays qui lancent sciemment des informations erronées pour perturber la population.

En cette période de prévention du COV1D-19, la seule voie autorisée pour toute information fiable est le canal gouvernemental.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida renouvelle son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.