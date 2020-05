Coronavirus - Burundi : Communique de presse du Ministere de la Sante Objet - Publique et de la lutte contre le SIDA sur le suivi des actions de prevention et de riposte face au COVID-19

En date du 28, 29, 30 Avril et I er Mai 2020, l'Equipe d' Intervention Rapide du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida a effectué des prélèvements de contrôle sur les 10 patients testés positifs au COVID-19 qui sont sous suivi médical ; 5 cas suspects sur alerte respectivement de l'Hôpital BUMEREC, la Polyclinique Centrale de Bujumbura, l'Hôpital Prince Régent Charles et de la Clinique des Nations Unies et 152 personnes-contact ; soit un total de 167 personnes prélevées.

Les résultats des examens virologiques sont les suivants :

Parmi les 10 anciens patients sous suivi médical, les résultats des tests de contrôle sont revenus négatifs au COVID-19 pour 3 personnes, toutefois l'état de santé des 7 autres est bon.

Les résultats des cas suspects sont reVenus positifs au COVID-19 pour 3 personnes.

Parmi les 152 personnes-contact, 1 cas est revenu positif au COVID-19.

Les 3 anciens patients guéris ont eu les billets de sortie de la Clinique Prince Louis Rwagasore.

La recherche et l'identification de toutes les personnes ayant été en contact avec les 4 nouveaux cas positifs au COVID-19 sont en cours.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida réitère son appel aux populations à rester sereines, tout en respectant scrupuleusement les mesures de prévention individuelles et collectives contre le COVID-19.