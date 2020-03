Coronavirus – Burundi : Communiqué de presse du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA sur les mesures de prévention du COVID-19

En date du 23 Mars 2020 vers 08h du matin, le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida a été alerté pour un cas de COVID-19 à l’Hôpital Prince Régent Charles.

Le médecin chef de service des urgences épidémiologiques et de la gestion des catastrophes à vite déployé sur les lieux une équipe multidisciplinaire composée de médecins, des laborantins et des hygiénistes pour une investigation approfondie.

En effet, il s'agit d'un homme âgé de 35 ans de nationalité burundaise qui habite à Buterere, site Nyarumanga à la 6ème Avenue. Il avait voyagé en Tanzanie à Dar es Salam le 04 mars 2020 et est revenu au Burundi le 8 mars 2020.

En date du 20 mars 2020, sa femme âgée de 24 ans aurait développe une fièvre avec toux sèche et asthénie, ce qui a poussé le couple 5 consulter à l'Hôpital Prince Régent Charles se croyant être infecté par le Coronavirus. Au cours de l'investigation approfondie, la patiente n’avait aucun signe du COVID-19 et son mari qui avait voyagé en Tanzanie avait dépassé les 14 Jours d'incubation sans présenter aucun signe du COVID-19.

Bien qu'il n'y avait aucune notion de contage en faveur du cas suspect, l’équipe d’investigation à décider de faire un test à la COVID-19 car il commençait à se développer beaucoup de rumeurs sur ce cas. C'est ainsi que l'équipe a fait deux prélèvements nasal et naso-pharyngé chez le monsieur pour analyse au Laboratoire de Référence de l’Institut National de Santé Publique.

Le résultat de l’analyse à la PCR est négatif. Le monsieur qui avait été à Dar es Salam n’est pas infecté par le COVID-19. Le couple est rentré à son domicile.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida réaffirme une fois de plus, que notre pays n'a jusqu'à ce jour enregistré aucun cas de Coronavirus et rassure la population que l'Institut National de Santé Publique dispose des réactifs, des équipements de laboratoire et des compétences pour diagnostiquer le Virus du COVID-19.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida demande à la population de ne pas se fier aux rumeurs colportées par les réseaux sociaux et par d'autres médias extérieurs du pays qui lancent sciemment des informations erronées pour perturber la population.

En cette période de prévention du COVID-19, la seule voie autorisée pour toute information fiable est le canal gouvernemental.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida salue et encourage les structures étatiques, privées, confessionnelles et associatives qui ont compris l'appel au respect des mesures d'hygiènes en mettant à la disposition du public les dispositifs de lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée.

Une recommandation forte est réitérée à l'endroit de ceux qui n'ont pas encore mis en œuvre cette mesure salutaire.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida renouvelle son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.

Fait à Bujumbura, le 24 Mars 2020

Le Cabinet du Ministre de la Santé Publique et de la Lutte Contre le Sida