Coronavirus – Cameroon: 22 positive cases of Coronavirus in Cameroon

Results of the latest analyzes: Yaoundé: 20 positive / 63 (15 travelers) Bafoussam: 2 positive / 7 Dschang: 0 positive / 1 Limbus: 0 positive / 1 22 positive this evening and a total of 306 positive cases in Cameroon. Let’s protect ourselves and protect others. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-cameroun-22-cas-positifs-de-coronavirus-au-cameroun?lang=en

Results of the latest analyzes:

Yaoundé: 20 positive / 63 (15 travelers)

Bafoussam: 2 positive / 7

