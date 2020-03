Coronavirus - Cameroun : Remise d’un chèque d’une valeur de 150 millions par United Bank for Africa (UBA)

Dans le cadre de la solidarité en rapport avec le Covid-19, United Bank for Africa (UBA) a remis un chèque d’une valeur de 150 millions au Ministère de la Santé Publique ce jour, 27 mars 2020.

Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée dans la Salle des Conférences du Ministère de la Santé Publique, en présence de Mme le Secrétaire Général et du Président du conseil d’Administration de (UBA) Cameroun, le Minsanté a salué ce geste de solidarité avec les partenaires et pays amis du Cameroun, pour une riposte efficace dans la lutte contre la pandémie à Coronavirus. Dr MANAOUDA Malachie a rappelé que ce geste va permettre au Gouvernement de mettre en place toutes les actions visant à contrer cette pandémie qui a fait officiellement jusqu’ici 88 cas dont 60 à Yaoundé, 25 à Douala et 03 à Bafoussam.

En rappel, United Bank for Africa (UBA) a décidé de la mise en place d’un don de plus de 14 millions de dollars, par le truchement de la Fondation UBA, en vue de soutenir la riposte globale panafricaine contre la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19). Ce don va représenter un soutien important et opportun au Nigéria et à 19 autres pays africains, en leur fournissant du matériel de secours, des équipements de soins essentiels et une assistance financière.