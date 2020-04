Coronavirus - Cameroun : le Groupement Inter patronal des promoteurs du médicament et dispositifs médicaux (GIPAM) aux côtés du Ministère de la Santé Publique

Dans le cadre de la solidarité nationale pour la lutte contre le Covid-19, le Secrétaire d’Etat en charge des épidémies et des pandémies, M. ALIM HAYATOU, a réceptionné ce jour, 06 avril 2020, dans la salle des Conférences de son département ministériel, une donation du Groupement Inter patronal des promoteurs du médicament et dispositifs médicaux (GIPAM) représenté à cette cérémonie par Monsieur André NWAL à KODIA, Directeur Général de l’Agence Internationale pour la Promotion et la Représentation des laboratoires pharmaceutiques (AGIPRO-Pharma).

Le don, Composé de 20 cartons de masque de protection, 30 cartons du savon liquide, 28 cartons d’eau de javel en bouteille d’un litre, 05 cartons de paires de gants, 05 gel hydro-alcoolique et 20 cartons de mouchoirs en papier de nettoyage, permettra de renforcer la riposte face à cette pandémie.

Au nom du Gouvernement, le Secrétaire d’Etat à la santé Publique a remercié le GIPAM pour cette démarche citoyenne dans la riposte contre le Covid-19.

