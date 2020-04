Coronavirus - Cameroun : optimisation de la prise en charge des patients COVID-19

Le Ministre de la Santé Publique a procédé ce jour 28 avril 2020 à la visite des Centres Spécialisés de Prise en Charge, récemment créés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. il s'agit en l'occurence du CSPP Covid-19 du stade militaire et du CSPP Covid-19 lieu dit ancien Orca. Pour le premier site,150 lits sur les 194 prévus sont déjà disposés. En raison de son caractère modulable, on pourrait y déployer jusqu'à 400 lits. En ce qui concerne le second centre destinés à prendre en charge 320 patients, les travaux sont assez avancés. Même si Le Ministre de la Santé a fait savoir qu'au regard des assurances données par les ingénieurs et techniciens, les travaux pourraient être achevés à la fin de cette semaine, il a émis le voeu que notre pays n'ait pas à s'en servir si nous respectons tous les mesures barrières.