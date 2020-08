Coronavirus - Cote d’Ivoire : Le Groupement Professionnel Des Miniers De Cote D’ivoire Offre 33 Millions De Fcfa En Materiels Sanitaires Au Gouvernement

Au cours d’une cérémonie tenue au cabinet du ministre des Mines et de la Géologie, Jean Claude Kouassi, sept entreprises membres du Groupement Professionnel des Miniers de Côte d’Ivoire (GPMCI), ont apporté un appui matériel d’une valeur de 33 millions de FCFA au gouvernement dans le cadre de l’élan de solidarité à la Côte d’Ivoire face à la Covid-19.

« Nous en sommes convaincus, nous gagnerons, tous ensemble, dans l’union et la fraternité, (…) le dur combat contre cette pandémie », a assuré Jean Claude Kouassi.



Conduisant la délégation du GPMCI, le président du Groupement, Ibrahima Danso, a profité de l’occasion pour remercier le ministre Jean Claude Kouassi, pour toutes ses actions entreprises pour permettre au secteur minier ivoirien de rester à flot, en dépit de la pandémie liée au coronavirus.



Ce sont quatre entreprises de recherche et trois d’exploitation qui ont offert ce don composé de masques de protection, de gels hydroalcooliques et de produits de désinfection.



Au total, une dizaine d’entreprises ont, à ce jour, apporté leurs contributions au gouvernement de Côte d’Ivoire pour un montant total estimé à 3 milliards de FCFA.