Dans le cadre des informations recueillies par l'Ambassade de Turquie en Cote d'Ivoire, il n'existe actuellement aucun citoyen definitivement diagnostique positif an COVID-19 parmi les citoyens turcs residents en Cote d'Ivoire.

Suite aux enquetes menes par l'Ambassade de Turquie, il ressort que to citoyen turc sur lequel des publications ont ete portage par certain comptes et groupes de reseaux sociaux, a ete diagnostique au paudisme to 28 mars.

Ce communiqué est fait avec le consentement dudit citoyen. A l'attention de grand public, avec nos vccux de sante