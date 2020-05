Coronavirus - Côte d'Ivoire : Plus de 18 000 acteurs du système éducatif recensés pour regagner l’intérieur du pays

Le directeur de cabinet adjoint de la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Raoul Koné a indiqué, le dimanche 17 mai à Abidjan-Abobo, que 18 760 acteurs du système éducatif ont été recensés pour sortir du Grand Abidjan, dans le cadre de la reprise des cours à l’intérieur du pays. C’était lors du point presse quotidien sur la gestion de la Covid-19.

Raoul Koné a relevé que ces départs concernent le personnel administratif (6%), les élèves (37%) et des enseignants (57%). Le gouvernement prévoit à terme, 19 000 départs à l’intérieur du pays. Il a affirmé que les premiers départs ont été organisés dans le respect des mesures barrières. A savoir la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains. Des axes ont été créés pour faciliter les sorties d’Abidjan. Notamment les axes de l’Est, de la Côtière, de l’Ouest et du centre-nord.

Selon le directeur de cabinet adjoint de la ministre de l’Education nationale, les candidats au départ ont reçu chacun 12 cache-nez lavables qui leur permettront de reprendre le chemin de l'école dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Assurant que des établissements ont été réhabilités et des dispositifs sanitaires mis en place pour accueillir les élèves. Le calendrier scolaire et les programmes pédagogiques ont été également réaménagés, afin de préserver les acquis et de maintenir le niveau des élèves.