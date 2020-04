Coronavirus - Covid-19 Cameroun:optimisation de la prise en charge des patients Covid-19

Le Ministre de la Santé Publique a procédé ce jour 28 avril 2020 à la visite des Centres Spécialisés de Prise en Charge, récemment créés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. il s'agit en l'occurence du CSPP Covid-19 du stade militaire et du CSPP Covid-19 lieu dit ancien Orca. Pour le premier site,150 lits sur les 194 prévus sont déjà disposés. En raison de son caractère modulable, on pourrait y déployer jusqu'à 400 lits. En ce qui concerne le second centre destinés à prendre en charge 320 patients, les travaux sont assez avancés. Même si Le Ministre de la Santé a fait savoir qu'au regard des assurances données par les ingénieurs et techniciens, les travaux pourraient être achevés à la fin de cette semaine, il a émis le voeu que notre pays n'ait pas à s'en servir si nous respectons tous les mesures barrières.

Covid-19 Cameroon: optimization of care for Covid-19 patients.

The Minister of Public Health today visited April 28, 2020 at the Specialized Care Centers, recently created by order of the Prime Minister, Head of Government. this is the CSPP Covid-19 military stadium and the CSPP Covid-19 place called former Orca. For the first site, 150 beds out of the 194 planned are already available. Due to its modular nature, it could be used for up to 400 beds. With regard to the second center intended to care for 320 patients, work is fairly advanced. Even if the Minister of Health said that in view of the assurances given by the engineers and technicians, the works could be completed at the end of this week, he expressed the wish that our country should not have to use it if we respect all the barrier measures.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...