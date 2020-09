Coronavirus: Displacement Tracking Index (DTM) Tchad : Restrictions de mobilité liées au COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences majeures sur la mobilité des personnes, à l’échelle mondiale. En effet, de nombreux pays ont pris des mesures de restriction ou d’interdiction des mouvements de personnes pour endiguer la propagation de la pandémie. Au Tchad, dès le 16 mars 2020 (avant l’apparition du premier cas, qui a été déclaré le 19 mars 2020), le gouvernement a successivement pris des mesures afin de limiter et de contenir la propagation du virus – notamment la fermeture de toutes les frontières aériennes et terrestres, des limitations de mouvements strictes à l’intérieur du pays, ou encore la fermeture des écoles et des lieux de culte. À partir de la fin du mois de juin 2020, certaines de ces mesures restrictives ont été progressivement assouplies ou levées: le trafic aérien a repris, l’interdiction des mouvements interurbains a été levée et certains commerces non-essentiels et lieux publics ont pu rouvrir. Cependant, certaines restrictions, telles que le couvre-feu dans quatre provinces du Tchad et la capitale N’Djamena, ou encore la limitation du nombre de passagers à l’intérieur des véhicules en circulation, restent en vigueur. Afin d’évaluer l’étendue des restrictions de mobilité ainsi que la mise en place de mesures de prévention depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’OIM a développé un outil permettant de cartographier les points d’entrée et de transit interne principaux dans le pays et de recueillir des informations sur leurs statuts opérationnels. L’outil a également pour objectif de faire un état des lieux des mesures sanitaires et préventives en place au niveau de ces points. Il permet ainsi d’orienter les autorités tchadiennes et les différents partenaires dans le cadre de leurs interventions de prévention et de réponse. Ce rapport vise à fournir une mise à jour des informations présentées dans le premier rapport sur les restrictions de mobilité et les mesures sanitaires liées au COVID-19, publié en mai 2020. Il présente les résultats de collectes de données effectuées en septembre 2020 au niveau de 22 points d’entrée et 8 points de transit interne*.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/3kh2xU6

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...