Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation COVID-19 le 08 Septembre 2020

Pour ce Mardi 08 Septembre 2020 les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie de la COVID-19 se déclinent comme suit :

• 00 patient déclaré guéri ;

• 343 tests pratiqués ;

• 00 cas diagnostiqué positif ;

• 00 cos de décès.

Au terme de la première semaine du mois de Septembre 2020, un (01) examen s'est avéré positif sur les deux mille deux cent trente et un (2331) tests PCR pratiqués, confirmant le contrôle actuel de la maladie et l'aplatissement de la courbe épidémique.

La vigilance reste de mise en général et tout particulièrement au niveau des points d'entrée sur le territoire (aéroports, ports et postes frontaliers terrestres) où des dispositifs de dépistage ont été déployés dans le but d'isoler et de traiter tout voyageur porteur de la maladie.

Le Ministère de la Santé réitère ses recommandations en matière de :

- Respect des gestes barrières (port du masque et lavage des mains);

- Pratique d'une distanciation physique.

Par le biais du numéro vert «1517 », accédez 7 j/7 à toute information utile ou relative à un cas suspect d'infection à la COVID-19, retrouvez également toutes les données sur les sites du Ministère de la Santé : https://bit.ly/3ijacRm, https://bit.ly/3m2ouIf.

Finalement, le bilan global se résume comme suit :

• 70111 ont été réalisés ;

• 5388 personnes ont été diagnostiquées positives à la COVID-19 ;

• 5327 cas ont été déclarés guéris ;

• 61 décès dus à l'infection à la COVID-19 ont été enregistrés.

• Demeurons vigilants, respectons les gestes barrières ;

• Protégeons-nous les uns les autres.