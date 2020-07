Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation COVID-19 le 27 juillet 2020

En ce Mardi 28 Juillet 2020. les principales données relat ves à révolution de l'épidémie du covid-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit :

15 patients ont été déclarés guéris :

355 tests ont été réalisés

09 tests se sont avérés positifs

00 cas de décès:

La situation épidémiologique reste stable mais le virus est toujours présent et en circulation au sein de la communauté.

Le Ministère de la Santé maintient son appel à la vigilance et à l'effort collectif dans l'application des gestes barrières, surtout en cette période de tète de l’Aïd El Addha afin de mitiger les risques de contamination et éviter ainsi toute reprise de l'épidémie.

Il est particulièrement recommandé de protéger les personnes fragiles (personnes de plus de 60 ans et celles porteuses de pathologies chroniques) en limitant les visite* et en respectant rigoureusement les gestes barrière au cas échéant.

N’hésitez pas à vous faire dépister en cas de suspicion ou d'apparition des signes symptomatiques liés à la Covid-19 et d’appeler le numéro vert 15 17 qui est à votre disposition 7 Jours/7 et 24 heures/24.

Enfin, le bilan global se résume comme suit :

56 721 tests ont été réalisés :

5 068 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 :

4 992 cas ont été déclarés guéris ;

58 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti.

Restez vigilants. Respectez les gestes Protégez-vous et protégez les autres.