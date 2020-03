Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du lundi 30 mars 2020

Situation épidémiologique

Les résultats des derniers prélèvements des cas suspects analysés au CIRMF et au CERMEL confirment neuf (9) nouveaux cas positifs au Covid-19, ce qui donne un total de seize (16) cas positifs au Covid-19 dont un (1) décès, soit un pourcentage de 5,6% par rapport à l’ensemble des tests réalisés.

Sur les neuf (9) cas positifs, sept (7) avaient effectué un voyage récent notamment au Sénégal, au Burkina-Faso, à Dubaï, en Italie et en France. Les deux (2) autres cas positifs, qui n’ont pas voyagé, ont été contaminés par contact étroit avec leurs collègues de bureau. Ce qui nous interpelle sur l’impérieuse nécessité de respecter les mesures barrières telles que la distanciation d’au moins un (1) mètre, le nettoyage des mains systématique avec de l’eau et du savon ou du gel hydro-alcoolique, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi en cas de toux et d’éternuement, se saluer sans se serrer la main, de nettoyer les objets et les surfaces souillés, d’éviter les rassemblements et enfin de limiter les sorties non essentielles.

Les derniers résultats de ce jour nous interpellent sur la menace qui nous guette dans notre milieu de travail, dans les espaces publics, dans les transports en commun, les bars, les magasins et sur les risques de contamination auprès de nos collègues, nos amis et nos parents. L’heure est à la discipline, à la prise de conscience d’abord individuelle puis collective et enfin au changement radical de nos mœurs.

Situation sanitaire des patients positifs au Covid-19

Concernant la situation sanitaire des patients covid-19 positif, ils sont tous à un stade léger, aucun parmi eux n’est dans un état grave. Les équipes médicales assurent leur prise en charge.

Au Ré-Ndama, soixante-six (66) personnes sont actuellement en quarantaine et à l’Héliconia trois (3) personnes, dont une femme avec un enfant de neuf (9) mois.

Répartition des équipements de protection

S’agissant de la répartition des équipements de protection contre le Covid-19, les provinces du Woleu-Ntem, de l’Ogooué-Ivindo, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Maritime ont reçu leur lot de matériel. Les autres provinces de la Nyanga, de l’Ogooué-Lolo, de la Ngounié et l’Estuaire seront livrées demain mardi 31 mars 2020.

Suspension de 4 agents du CHUL

Aussi, quatre (4) agents de santé du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) viennent d’être suspendus de leur fonction pour vol de masques chirurgicaux pour les revendre. Le directeur général du CHUL va saisir le Parquet pour qu’une enquête soit ouverte afin d’identifier le réseau et les receleurs.