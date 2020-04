Coronavirus – Gabon : Conférence de presse du lundi 6 avril 2020

Situation épidémiologique

Six (6) nouveaux cas positifs dont un (1) enfant de 10 ans viennent s’ajouter aux vingt- quatre (24) cas déclarés, soit un total de trente (30) cas positifs au Gabon. Trois (3) personnes sur six (6) ont été contaminées par voie communautaire à partir des premiers cas positifs, deux (2) personnes avaient effectué un séjour à l’étranger au mois de mars et la dernière personne reconnait avoir reçu une visite à domicile d’un membre de sa famille fort probablement contaminé. Les équipes d’intervention sont en cours d’investigation des cas contacts.

Prise en charge des patients

En matière de prise en charge, quatre (4) patients sont sous traitement Hydroxychloroquine associée à l’Azithromycine, au regard des lésions pulmonaires qu’ils présentent au scanner et de leurs comorbidités.

Après l’Hôpital d’instruction des armées d’Akanda (HIAA), le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) a démarré la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Actuellement, deux (2) cas positifs et deux (2) cas suspects y sont hospitalisés.

Pour ce qui est des villes de l’intérieur du pays, seule la ville de Bitam a enregistré un cas positif au Covid-19.

Nécessité d’une prise de conscience collective

Les différents modes de contamination que nous avons enregistrés depuis le début de l’épidémie du Covid-19 doivent nous interpeller sur la prise de conscience face à la dangerosité de cette pandémie. Je reviens sur le cas de cette dame qui a reçu de la visite d’un membre de sa famille. C’est pourquoi, il est nécessaire d’être extrêmement prudent aujourd’hui et ne faire confiance qu’à soi-même.

Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro- alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.