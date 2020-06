Coronavirus – Gabon : Conférence de presse du mardi 23 juin 2020

Dépister, isoler et traiter La stratégie nationale de riposte contre la Covid-19 repose sur le triptyque « dépister, isoler et traiter ». En effet, le lancement du dépistage de masse et l’acquisition du laboratoire Professeur GAHOUMA ont permis d’accroitre la capacité de réalisation des tests Covid- 19. Ainsi, grâce à cette stratégie de dépistage instruite […]

