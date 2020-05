Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du samedi 23 mai 2020

Stigmatisation des patients Covid-19

La perception du Coronavirus dans notre société par certains de nos compatriotes peut compromettre les efforts de riposte nationale contre cette pandémie. Le Coronavirus n’est pas une maladie de la honte, ni une malédiction, ni une punition divine, ni un mauvais sort jeté, ni un fusil nocturne.

Le Covid-19 est une maladie respiratoire due à un virus appelé Sars-cov 2. Il se transmet par des gouttelettes respiratoires et salivaires émises par une personne contaminée par le Covid-19. Il s’agit d’un mode de transmission du virus bien connu avec des moyens de prévention simple tels que le port du masque obligatoire, la distanciation physique et le lavage régulier des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique.

En effet, un grand nombre de nos compatriotes se cachent dans leurs maisons à cause de la peur, voire la honte de faire le test du Covid-19. Ce phénomène est lié à la stigmatisation des personnes contaminées d’une part et au déni de la maladie d’autre part faisant recourir aux traitements traditionnel et spirituel. Cela entraine une prise en charge tardive dans les structures sanitaires et une aggravation de la maladie.

En cas de fièvre, céphalées, toux, difficultés respiratoires, perte de l’odorat et du gout des aliments, allez dans un centre de dépistage pour faire votre test.

Situation épidémiologique

En matière de surveillance épidémiologique, sur les 787 prélèvements effectués, nous avons enregistré 206 nouveaux cas positifs, soit un total de 1 934 cas testés positifs. Les nouveaux cas sont répartis comme suit :

Estuaire : 180 nouveaux cas sur 591 prélèvements issus du dépistage massif, soit un total de 1 557 cas positifs ;

Haut-Ogooué : 21 nouveaux cas sur 167 prélèvements, dont 18 positifs à Franceville sur 136 prélèvements, 2 cas positifs à Moanda sur 5 prélèvements et 1 cas positif à Mvengue sur 26 prélèvements, soit un total de 322 cas positifs ;

Moyen-Ogooué : 4 nouveaux cas positifs dont 2 à Lambaréné sur 15 prélèvements et 2 à Bifoun sur 5 prélèvements, soit un total de 43 cas positifs ;

Woleu-Ntem : 1 nouveau cas sur 9 prélèvements, soit un total 6 cas positifs.

Concernant la prise en charge,

93 personnes hospitalisées ;

10 personnes en réanimation ;

57 guérisons soit un total de 459 personnes guéries.

Au total, sur 9 908 prélèvements, nous comptons 1 934 cas positifs (18%), 459 guéris, 93 hospitalisés, 10 personnes en réanimation et 12 décès.

Respectons les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19 dans notre pays.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »