Coronavirus : Idriss Déby appelle les citoyens à bien laver les mains

Le chef de l'Etat Idriss Déby a rencontré mercredi les membres de la cellule de veille et de sécurité sanitaire pour faire le point sur le plan stratégique contre la pandémie de coronavirus.



Il a invité tous ses compatriotes à "suivre les mesures préconisées pour faire face au coronavirus."



Idriss Déby a insisté "sur le lavage des mains". Selon lui, "ce geste simple prévient les infections et sauve des vies."



Le virus "n’a pas encore franchit les frontières tchadiennes"



"Il faut par tous les moyens faire obstruction à ce virus qui, à ce jour, n’a pas encore franchit les frontières tchadiennes et s’il parvenait à s’y infiltrer, le circonscrire et arrêter sa propagation", a souligné Idriss Déby au cours de la réunion.



Cameroun-Tchad : entrée libre des marchandises



Les marchandises en direction du Tchad entreront librement malgré la fermeture de la frontière camerounaise. Cette décision ressort d'un accord entre les dirigeants du Tchad et du Cameroun.



Le chef de l'Etat Idriss Déby s'est entretenu mercredi matin avec son homologue camerounais Paul Biya.



Cette mesure exceptionnelle permet de ne pas asphyxier le Tchad, pays enclavé qui importe une grande quantité de denrées alimentaires depuis le Cameroun.