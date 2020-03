Coronavirus - Informations [mis à jour]

Face à la crise liée au coronavirus - Covid-19, les services de l’État et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et votre ambassade sont pleinement mobilisés. A ce jour, un seul cas d’infection au coronavirus – Covid-19 a été enregistré au Bénin. Pour empêcher le virus de se propager, il est impératif de suivre les recommandations des autorités sanitaires locales.

Dans une déclaration du 16 mars 2020, le ministre béninois de la Santé a annoncé qu’un premier cas de coronavirus – covid 19 avait été enregistré au Bénin. Il a invité la population à observer strictement les mesures d’hygiène en vigueur. Vous pouvez consulter la déclaration du ministre sur la page Facebook du gouvernement en cliquant ici.

Pour rappel, les autorités du Bénin ont décidé de mesures d’auto-isolement, au domicile et sans contact, pendant 14 jours à l’arrivée au Bénin pour tous les passagers en provenance de pays affectés par le coronavirus dont la France.

Toutes les personnes qui reviennent d’un pays affecté par le Coronavirus sont donc invitées à suivre les recommandations des autorités locales :

1 - s’ auto-déclarer auprès des autorités en appelant l’un des 3 numéros suivants :

• + 229 95 36 11 07

• +229 51 02 00 00

• +229 51 04 00 00

2- appliquer les mesures d’hygiène et de prévention :

• Surveiller sa température 2 fois par jour ;

• Se laver les mains régulièrement ;

• Réduire les activités non indispensables et la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles ;

• En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, contacter rapidement les numéros du SAMU : +229 95 36 11 04 / +229 65 36 11 02.

Pour plus d’informations sur le plan d’auto-isolement décidé par le ministère béninois de la Santé, cliquer ici : https://www.gouv.bj/actualite/550/coronavirus-tout-savoir-sur-le-plan-dauto-isolement/

Tenez-vous informé de la situation en consultant la rubrique Dernière minute des Conseils aux voyageurs du Bénin

Pour des informations générales ou se renseigner sur la situation en France : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Vous pouvez également consulter le site internet de l’Organisation mondiale de la santé : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

