– 4,228 samples tested in the past 24 hours – 189, 263 samples tested so far – 309 new positive cases today – 7,886 Total confirmed cases – 51 recoveries today – 2,287 Total discharged & recovered – 1 fatality today – 160 Total fatalities Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-kenya-covid19-update-5th-july-2020?lang=en

– 4,228 samples tested in the past 24 hours

– 189, 263 samples tested so far

...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...