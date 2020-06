Nairobi is leading with 171 cases, followed by Mombasa with 37, Nakuru, 17, Kiambu 12, Busia 10, Uasin Gishu, 9, Kajiado 4, Migori 3, Kericho, 2, Machakos 2, Nandi, 2, Trans Nzoia, 2, Siaya, (1), Taita Taveta, (1), Kwale, (1), Kisumu, (1), Makueni, (1), Meru, (1), & Vihiga, (1). Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-kenya-distribution-of-cases-by-county-as-of-27-june-2020?lang=en

Nairobi is leading with 171 cases, followed by Mombasa with 37, Nakuru, 17, Kiambu 12, Bus...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...