Coronavirus - Madagascar : COVID-19 - Statistique du 15 Septembre 2020

Le principal fait à retenir du bilan sur l’évolution de la pandémie de covid-19 à Madagascar rapporté ce mardi 15 septembre par le CCO est le faible nombre des contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures. En effet, 34 nouveaux cas positifs au coronavirus ont été identifiés sur 552 échantillons analysés. Ainsi, le taux de positivité est de 6,15%. Ces nouveaux malades ont été localisés dans 8 régions: 6 cas à Analamanga, 2 cas à Itasy, 11 cas à Alaotra Mangoro, 1 cas à Matsiatra Ambony, 2 cas à Vatovavy Fitovinany, 1 cas à Sofia, 3 cas à Sava et 8 cas à Diana. Par ailleurs, 41 patients ont été déclarés complètement guéris et ne pourront plus transmettre la maladie. Rappelons que 14452 personnes ont toutes recouvré la santé sur les 15803 infectées depuis mars dernier; c’est pourquoi seules 1135 personnes sont en cours de traitement dont 29 développant une forme grave. Un nouveau décès supplémentaire lié au coronavirus survenu à Alaotra Mangoro a également été communiqué. Officiellement, le nombre des victimes de cette pandémie s’élève

