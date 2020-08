Coronavirus - Madagascar : COVID-19 situation du 14.08.2020

Confirmés : 13643

En traitement : 1580

Guéris : 11780

Formes graves : 85

Décès : 162

Depuis quelques jours, le statistique à montré une nette régression du nouveau cas de coronavirus dans l’ensemble du territoire malagasy. Ce 14 août 2020, seulement 121 nouvelles contaminations ont été recensées si la semaine dernière le Centre de Commandement Opérationnel en a signalé le triple, voire plus. La région la plus active demeure Analamanga avec 53 nouveaux cas. On dénombre également 9 cas dans la région Vakinankaratra, 20 cas à Alaotra Mangoro, 3 cas à Matsiatra Ambony, 8 cas à Amoron’i Mania, 3 cas à Vatovavy, 11 cas à Boeny, 7 cas à Sofia, 3 cas à Diana et 4 cas à Anosy. Au total, la Grande Île compte 13643 personnes détectées positives à ce virus depuis mars dernier.

Par ailleurs, notons que la courbe des patients guéris est toujours ascendante. Ce jour, 231 cas de guérisons sont déclarés ce qui porte à 12011 le nombre des personnes ayant recouvré la santé. De ce fait, il ne reste plus que 1468 cas actifs soit 10, 76%. Parmi eux, 89 malades développent une forme grave mais sont heureusement déjà admis au sein des grands hôpitaux.

Pr VOLOLONTIANA Hanta a communiqué 2 nouveaux décès liés au COVID-19. Officiellement, le bilan fait état de 164 morts.

