Coronavirus - Madagascar : Situation du 01 Octobre 2020

Ce 01 Octobre 46 nouveaux cas sont identifiés sur 228 tests effectués. La majorité des cas sont dans la région de Diana avec 15 nouveaux cas suivi de la région Alaotra Mangoro avec 9 cas, la région Analamanga avec 6 cas, la region Anosy avec 4 cas, la région de Boeny avec 3 cas et la région Sava avec 2 cas, la région AtsimoAndrefana avec 2 cas, la région Ihorombe avec 2 cas, la région Matsiatra Ambony avec 1 cas, la région Amoron’i Mania avec 1 cas et la région Itasy avec 1 cas. 129 guérisons ont été également annoncées par le Pr Vololontiana ce jour portant à 15 430 le nombre des personnes totalement guéries par le Covid-19 dans la Grande Île. Malheusement, deux personnes ont succombé au Covid-19 ces dernières 24h, selon toujours le rapport de Pr Vololontiana Hanta, jusqu’à ce jour Madagascar compte 232 décès liés au coronavirus. Rappelons qu’à ce jour, le nombre de cas confirmés à Madagascar est de 16 454 avec 71 089 tests PCR et 8 100 tests geneXpert réalisés.