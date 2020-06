Coronavirus – Mali : Rapport de situation sur l’épidémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19) au Mali

Points saillants Trente-trois (33) cas confirmés de COVID-19 et zéro (0) décès ; Neuf (9) régions et trente-quatre (34) districts sanitaires touchés ; Cumul des cas confirmés depuis le début de l’épidémie est de mille huit cent neuf (1 809) dont vingt-deux (22) cas importés ; Mille quatre-vingt-huit (1088) guéris et huit (8) transférés ; […]

