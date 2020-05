Coronavirus - Mali : la riposte du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) face au COVID-19

Bien avant la déclaration des premiers cas positifs au Mali, la délégation du CICR au Mali avait entrepris plusieurs actions tendant à sensibiliser le maximum de personnes notamment dans les zones de conflit armé et de violences sur la dangerosité de cette maladie et les mesures barrières à respecter pour se protéger.

Ce serait une catastrophe si la pandémie venait à se propager dans les lieux de détention. Pour que les personnes privées de liberté puissent être épargnées, plusieurs tonnes de produits d'hygiène et de nettoyage ont été remises à 17 maisons d'arrêt à travers le pays. Les autorités ont été encouragées à adopter des mesures judiciaires pour diminuer la surpopulation carcérale.

Les agents de santé sont en première ligne de cette lutte contre le coronavirus. Pour renforcer leurs capacités à venir en aide aux personnes atteintes de Covid-19 et assurer la continuité des soins, un soutien est apporté à plusieurs structures de santé (mise en place de système de prévention et de contrôle des infections, donations de produits d'hygiène et de protection, appui psychologique pour le personnel médical, etc.).

Prévention de la propagation du virus parmi les personnes déplacées et les migrants, amélioration de l'accès à l'eau potable pour les communautés ou encore support à la Croix-Rouge malienne (CRM), pour en savoir davantage sur nos activités dans le cadre de la lutte contre le Covid19 au Mali, vous pouvez télécharger le bulletin spécial Covid-19 comptant pour les mois de mars et d'avril 2020.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/2SGONXk