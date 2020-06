Coronavirus - Maroc : Le ministre des Affaires étrangères poursuit sa collaboration avec ses homologues internationaux au sujet de la COVID-19

Aujourd’hui, le ministre des Affaires étrangères, l’honorable François-Philippe Champagne, a organisé le neuvième appel du Groupe ministériel de coordination sur la COVID-19 avec ses homologues de l’Australie, de l’Indonésie, du Maroc, du Pérou, de la République de Corée et de Singapour.

Les ministres ont rappelé l’importance continue d’échanger des informations et de coordonner les efforts face à la pandémie de COVID-19.

Ils ont souligné la nécessité de poursuivre les interventions de manière coordonnée, exhaustive et multilatérale dans le contexte de la pandémie actuelle.

Les ministres ont également discuté de l’importance de la collaboration en ce qui concerne la distribution d’un éventuel vaccin.

Alors que le monde entame la prochaine étape de la réponse à la crise, les ministres se sont penchés sur la nécessité de faire le point sur les répercussions de cette crise, les mesures prises à ce jour et l’importance de proposer des solutions concrètes pour répondre aux coûts humains et économiques liés à la pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, le ministre Champagne a invité ses collègues du Groupe ministériel de coordination à se réunir au Canada, lorsque les conditions sanitaires le permettront, afin de discuter du monde post-COVID-19 et amorcer une discussion plus que nécessaire sur les réformes à apporter aux institutions multilatérales afin de construire un avenir meilleur, plus écologique et plus inclusif.